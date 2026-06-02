Imbricia il tuo nome nella leggenda Targaryen nell'ultimo titolo mobile Game of Thrones, Dragonfire

Il 2026 si sta profilando come un anno piuttosto eccezionale per i fan di Game of Thrones, dato che A Knight of the Seven Kingdoms ha debuttato all'inizio dell'anno e la terza stagione di House of the Dragon arriverà nelle prossime settimane. Parlando di quest'ultimo progetto, potresti cercare un modo per entrare nello spirito dello show e, se è così, questo nuovo gioco mobile potrebbe fare al caso tuo.

Conosciuto come Game of Thrones: Dragonfire, questo titolo è appena stato presentato integralmente su dispositivi iOS e Android, aprendo la strada ai giocatori per viaggiare a Westeros e iniziare a imprimere il proprio nome nella leggenda come cavaliere di drago durante la Guerra Civile Targaryen, mostrato in House of the Dragon.

Il gioco è ambientato durante il periodo della Danza dei Draghi nella lore di Westeros e vede il giocatore intervenire come discendente valyriano con un drago appena legato, con l'obiettivo di costruire potere, sviluppare relazioni e legami tra fazioni e, infine, conquistare Approdo del Re per sé. Completare questo talento richiederà un po' di potenza di fuoco, motivo per cui alcuni draghi leggendari sono disponibili per aggiungere alla tua collezione e alla squadra, tra cui Caraxes di Daemon, Syrax di Rhaenyra e persino l'enorme e iconico rettile che è Vhagar.

Ora disponibile come gioco free-to-play su iOS e Android, dai un'occhiata ad alcune immagini di Game of Thrones: Dragonfire qui sotto.