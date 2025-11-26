🔴 IN DIRETTA: Un enorme incendio travolge le torri residenziali di Hong Kong

HQ

Un grande incendio ha devastato diversi grattacieli nel complesso residenziale Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po a Hong Kong, lasciando almeno quattro morti e diverse altre intrappolate mercoledì. Le squadre di emergenza stanno lottando per contenere l'incendio mentre un denso fumo grigio continua a uscire dalle torri di 31 piani.

L'emittente locale RTHK ha riferito che due persone sono in condizioni critiche con gravi ustioni, e alcuni vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre combattevano le fiamme. I testimoni hanno descritto scene di shock mentre residenti e passanti osservavano da un passaggio sopraelevato, mentre decine di autopompe e ambulanze riempivano l'area sottostante.

L'incendio fu segnalato per la prima volta alle 14:51 e portato a allarme n. 4 (il secondo livello più alto di Hong Kong) poco più di 40 minuti dopo. Il complesso ospita quasi 2.000 unità, con diverse torri rivestite da impalcature di bambù, un metodo costruttivo ancora ampiamente utilizzato in città. Le autorità hanno chiuso un tratto di Tai Po Road, una delle principali autostrade di Hong Kong, e deviato le linee di autobus mentre le operazioni continuano. Qui sotto potete guardarlo in diretta.

Questa è una notizia in evoluzione...