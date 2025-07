Incidenti aerei nell'estremo oriente della Russia, si teme che il bilancio delle vittime sia di oltre 40

HQ

Le ultime notizie sulla Russia. Un incidente aereo ha scosso la Russia di recente, con Reuters che ha riferito che nelle prime ore di oggi, 24 luglio, si è verificato un incidente che ha visto un incidente aereo passeggeri diAntonov An-24 epoca sovietica, causando quello che si teme essere oltre 40 vittime.

L'aereo era un modello di quasi 50 anni, gestito da una società siberiana Angara, e lo schianto avvenne nell'estremo est del paese in un'area densamente boscosa da qualche parte vicino a Tynda. Stava viaggiando da Blagoveshchensk a Tynda quando è scomparso dagli schermi radar, portando i servizi di emergenza a intervenire in azione.

Poco dopo, il relitto dell'aereo è stato trovato, con la fusoliera in fiamme che tradiva la sua posizione in mezzo al fitto bosco. Al momento della stesura di questo articolo, non ci sono stati aggiornamenti sui passeggeri, ma si dice che l'aereo trasportasse 43 passeggeri in totale, tra cui cinque bambini e sei membri dell'equipaggio.