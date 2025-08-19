Incontra lo stilista ucraino che ha aiutato Zelensky a sembrare elegante per Trump

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso a Washington indossando un abito nero su misura con un sottile spacco posteriore, un piccolo cambiamento rispetto all'abbigliamento in stile militare che ha preferito dall'inizio della guerra.

La tuta, disegnata da Viktor Anisimov, aveva lo scopo di trasmettere un senso di calma civile insieme alla sua autorità presidenziale. La scelta ha suscitato elogi durante i colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in contrasto con le passate critiche pubbliche sul suo guardaroba.

Anisimov, che ha occasionalmente guidato lo stile di Zelensky sin dai suoi primi giorni di commedia, ha enfatizzato la dignità rispetto alle dichiarazioni di moda. Il look aggiornato è in linea con le apparizioni in occasione di eventi internazionali all'inizio di quest'anno, rafforzando silenziosamente l'immagine diplomatica dell'Ucraina.

"Queste sono le nostre speranze di pace", ha detto Anisimov a Reuters a proposito del ritocco. "Pensiamo che se aggiungiamo qualcosa di sottile a questa immagine, qualcosa dall'abbigliamento civile alla sua uniforme, allora sarà come un portafortuna". Pensi che sia stato un portafortuna? Fatecelo sapere qui sotto.

Zelensky ha incontrato Trump senza indossare un abito. La conversazione è finita male...

