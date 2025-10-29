Incontra l'X-59: il nuovo jet supersonico della NASA per rompere la barriera del suono senza svegliare i vicini

HQ

Il futuristico jet X-59 della NASA ha preso il volo nel deserto della California martedì, effettuando il suo primo volo di prova e dimostrando che il viaggio supersonico non deve svegliare i vicini.

Costruito da Lockheed Martin , l'elegante velivolo monomotore è decollato dallo stabilimento 42 di Palmdale poco dopo l'alba ed è atterrato in sicurezza circa un'ora dopo all'Armstrong Flight Research Center della NASA. Accompagnato da un aereo da inseguimento, l'X-59 salì a 12.000 piedi e raggiunse una velocità subsonica di 230 mph durante il suo volo iniziale.

A differenza dei tradizionali jet supersonici, che creano rumorosi "boom sonici", l'X-59 è progettato per produrre un silenzioso " tonp ", non più forte di una portiera di auto che sbatte. Questa svolta potrebbe aprire le porte ai voli supersonici via terra, qualcosa che gli aerei commerciali sono stati a lungo vietati a causa di problemi di rumore.

Il pilota collaudatore della NASA Nils Larson ha pilotato l'aereo, che è progettato per navigare a Mach 1,4 a 55.000 piedi, più del doppio dell'altitudine della maggior parte degli aerei di linea commerciali. Ora, i dati raccolti dall'X-59 aiuteranno la NASA a stabilire nuovi standard per il volo supersonico su aree popolate.

L'X-59 ha già catturato l'attenzione, guadagnandosi il titolo di " cosa più cool made in California " per il 2025. "Questo lavoro sostiene il ruolo dell'America come leader nell'aviazione e ha il potenziale per cambiare il modo in cui il pubblico vola", ha detto il segretario ai trasporti degli Stati Uniti e amministratore della NASA Sean Duffy.

I voli futuri spingeranno l'X-59 ad altitudini e velocità più elevate, rompendo la barriera del suono e testando i limiti dei viaggi supersonici silenziosi.