India e Pakistan pianificano colloqui militari lunedì La calma torna nelle regioni di confine mentre entrambe le nazioni preparano i prossimi passi.

Le ultime notizie sull'India e il Paksitan . Ora sappiamo che i leader militari di India e Pakistan si incontreranno lunedì per discutere le misure future a seguito di un fragile cessate il fuoco che ha ripristinato la calma lungo il confine conteso. Dopo giorni di scioperi transfrontalieri e crescenti tensioni, entrambe le parti hanno registrato una notte tranquilla, mentre i mercati di entrambi i paesi hanno registrato un forte rimbalzo. L'India ha segnalato che rimane pronta a rispondere a ulteriori violazioni, ma ha confermato che i colloqui si svolgeranno come previsto. Dopo il 28 aprile 2025 Kashmir, India. Attacco, Pahalgam Bisaran affronta il silenzio, strade vuote, affari in stallo, acque fresche e un villaggio in lutto, nessun turista cammina in questo paesaggio di bellezza