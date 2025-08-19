Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants riceve un trailer di gioco

HQ

Indiana Jones and the Great Circle Sembra essere stato un grande successo per Microsoft, Bethesda e lo sviluppatore Machine Games, e quindi non sorprende che siamo pronti a tornare nel bellissimo mondo del gioco.

Il DLC, Order of Giants, è stato rivelato in precedenza, ma ha finalmente ricevuto un trailer di gioco completo prima della sua uscita su PS5, Xbox Series e PC il 4 settembre.

È stato anche rivelato che il gioco arriverà su Switch 2 nel 2026, anche se durante lo spettacolo non sono stati condivisi gameplay o dettagli su questa versione del gioco.

Puoi vedere il teaser qui sotto.