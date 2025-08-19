Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
news
Indiana Jones and the Great Circle
IN PRIMO PIANO: Copertura di Gamescom 2025

Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants riceve un trailer di gioco

E arriverà anche su Switch 2 nel 2026!

HQ

Indiana Jones and the Great Circle Sembra essere stato un grande successo per Microsoft, Bethesda e lo sviluppatore Machine Games, e quindi non sorprende che siamo pronti a tornare nel bellissimo mondo del gioco.

Il DLC, Order of Giants, è stato rivelato in precedenza, ma ha finalmente ricevuto un trailer di gioco completo prima della sua uscita su PS5, Xbox Series e PC il 4 settembre.

È stato anche rivelato che il gioco arriverà su Switch 2 nel 2026, anche se durante lo spettacolo non sono stati condivisi gameplay o dettagli su questa versione del gioco.

Puoi vedere il teaser qui sotto.

HQ
Indiana Jones and the Great Circle

Testi correlati

1
Indiana Jones and the Great Circle Score

Indiana Jones and the Great Circle

RECENSIONE. Scritto da Magnus Groth-Andersen

Curiosamente, MachineGames ha tratto molta ispirazione da artisti del calibro di Dishonored in quello che può essere considerato solo un simulatore di Indy coraggioso e di successo.



Caricamento del prossimo contenuto