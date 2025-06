Indiscrezioni: Activision chiuderà Warzone a novembre e rilascerà Blackout 2

HQ

Tutti coloro che hanno seguito Captain Price, Ghost e il resto della squadra di combattimento di Infinity Ward da quando hanno mosso i primi passi nel battle royale ricorderanno che Warzone si chiamava Blackout prima che diventasse Warzone.

Gli addetti ai lavori stanno ora diffondendo una voce su Facebook secondo cui Activision intende chiudere Warzone in concomitanza con il rilascio di Black Ops 7 (a novembre) per rilasciare Blackout 2, basato su una versione aggiornata del motore IW che è stato ottimizzato per PS5/Xbox Series X/S per la prima volta,Call of Duty escludendo così completamente il "supporto last-gen".

È stato ad aprile che Activision ha lanciato il preferito del 2019 Verdansk in Warzone come parte di un serio tentativo di attirare tutti i milioni di fan che avevano lasciato il gioco nell'ultimo anno, e sebbene non ci sia stata fornita alcuna cifra riguardo Verdansk, si dice che solo il 30% dei giocatori che gli sviluppatori miravano a riconquistare siano effettivamente tornati.

Questa voce suggerisce che Activision, guidata da Infinity Ward /Raven, voglia ricominciare da capo, rifare le cose e farlo bene. Si dice che la nuova mappa Avalon sarà la mappa principale in Blackout 2.