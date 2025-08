Indiscrezioni: Appaiono nuovi dettagli e specifiche su PlayStation 6 e sulla prossima console portatile di Sony

HQ

Il leaker di hardware Moore's Law Is Dead afferma di aver visto i dettagli della PlayStation 6 (nome in codice "Orion") e di un nuovo dispositivo PlayStation portatile (nome in codice "Canis") durante una presentazione interna di AMD già nel 2023. Si dice che le specifiche siano le seguenti:

PlayStation 6 ("Orion"):



8 core Zen 6 (o più recenti), 3nm



40-48+ unità di calcolo RDNA 5 @ 3GHz+



160 W TBP e consumo energetico inferiore rispetto a PS5



Bus a 160 bit o 192 bit con GDDR7 @ 32GT/s+



Prestazioni di rasterizzazione 3x PS5 (ray-tracing previsto superiore)



Progettazione chiplet



Retrocompatibile con PS5 e PS4



PlayStation portatile di nuova generazione ("Canis"):



4 x core Zen 6c, 3nm



12-20 RDNA 5 unità di calcolo @ 1,6-2 GHz



15W TBP



Bus a 128 bit con LPDDR5X-7500+



Prestazioni di rasterizzazione 0,5x PS5 (ray-tracing previsto superiore)



Retrocompatibile con PS5 e PS4



Slot per schede MicroSD e supporto per SSD M.2



Feedback tattile



Doppio microfono



Touchscreen



Porta USB-C per il trasferimento video



Si stima che sia più avanzato di Xbox Ally X



Supponendo che le informazioni siano accurate, vale la pena notare che Sony vuole concentrarsi su un prezzo più basso e più ragionevole per la sua prossima generazione, piuttosto che su progressi tecnologici estremi. Si dice che la strategia alla base della configurazione sia paragonabile a come Sony ha lanciato la PlayStation 4, con un prezzo più competitivo rivolto al mercato di massa, ma con un aggiornamento sufficiente. L'inizio della produzione è previsto per il 2027 e il lancio di entrambi i dispositivi è previsto per l'inizio del 2028.

Moore's Law Is Dead sottolinea che l'hardware e le informazioni potrebbero ovviamente essere stati rivisti o modificati nel tempo, ma sottolinea che Sony raramente si discosta dalle specifiche originali. Inoltre, è noto da tempo che AMD ha una collaborazione approfondita con Sony nell'intelligenza artificiale con tecniche di upscaling chiamate Project Amethyst, che è stata paragonata alla stessa tecnologia che si trova nelle schede grafiche più costose di AMD. Ma come al solito, non è tutto confermato fino a quando non verranno presentate informazioni ufficiali.

Non vedi l'ora di avere la PlayStation 6 e una nuova PlayStation portatile?