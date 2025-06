Indiscrezioni: Call of Duty 2026 sarà ambientato in Corea del Nord e Corea del Sud

L'insideTheGhostofHope r, tipicamente affidabile, si è rivolto ai social media per condividere un rapporto sul principale giocoCall of Duty del 2026. L'informazione afferma che il gioco sarà sviluppato da Infinity Ward e che darà seguito alla storia che si è recentemente interrotta alla fine di Call of Duty: Modern Warfare III, dove Soap viene ucciso da Makarov e dopo Captain Price uccide Commander Shepherd.

Si dice che il gioco sia ambientato in Corea del Nord e del Sud e che abbia l'attuale nome di Modern Warfare 사. Si dice che il progetto combinerà agenti del SAS, Task Force 141, e dell'esercito coreano come le tre principali fazioni giocabili, con l'obiettivo di dare la caccia a Makarov e prevenire l'inizio di una terza guerra mondiale.

Oltre a notare che offrirà alcune tecnologie e armi futuristiche da padroneggiare, con un tema ancora per lo più moderno, non ci sono informazioni extra da condividere.

Vale la pena ricordare che si tratta di una voce (proveniente da una fonte tipicamente credibile), il che significa che qualsiasi informazione dovrebbe essere presa con cautela fino a quando Activision non è pronto a condividere notizie complete e corrette. Considerando il modo in cui tendono ad accadere le rivelazioni Call of Duty, questo sarà probabilmente fissato per l'estate del 2026.