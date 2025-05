Indiscrezioni: Horizon 3 potrebbe uscire nel 2027

HQ

Sony sembra avere piani a lungo termine con le sue principali IP e aziende legate al suo marchio. Uno di questi è Guerrilla Games, che anni dopo l'uscita di Horizon: Forbidden West, ha in programma di rilasciare la terza parte del franchise nel 2027. Queste informazioni provengono dall'insider TCMF Games sul suo account X, che menziona anche Horizon MMO in arrivo.

Queste informazioni sono arrivate tramite Insider Gaming, che ha condiviso il post di TCMF Games, in cui si afferma che il nuovo Horizon è in fase di sviluppo e sarà ambientato nella battaglia finale per la Terra contro Nemesis, come anticipato nell'epilogo del secondo gioco. Il rilascio, potenzialmente, potrebbe avvenire nel 2027. Inoltre, l'insider suggerisce un'uscita intergenerazionale tra l'attuale PlayStation 5 e il suo possibile successore, PlayStation 6, che accompagnerebbe come titolo di lancio.

Tutti i segnali indicano che il titolo multiplayer dell'IP arriverà prima del terzo capitolo della storia, quindi dovremo aspettare per scoprire il prossimo passo nella storia di Aloy.

Cosa non vedi l'ora di vedere di più, il titolo multiplayer o il terzo capitolo della storia principale?