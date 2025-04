Indiscrezioni: Nintendo Switch 2 non offre l'uscita 4K

HQ

Mentre vedremo tutti cosa ha da offrire Nintendo Switch 2 durante il futuro diretto, un po' di notizie sulla console potrebbero essere arrivate presto. Questo sarà deludente per coloro che desideravano l'output 4K sul proprio Nintendo Switch 2, poiché non sembra che la console sia in grado di farlo.

Secondo Insider Gaming, gli sviluppatori che hanno parlato con la pubblicazione hanno rivelato che nel loro devkit, l'output 4K non è possibile su Nintendo Switch 2. Si dice che questo potrebbe non includere tutti i kit di sviluppo e, poiché non abbiamo avuto conferme ufficiali da Nintendo, come sempre prendete notizie come questa con le pinze.

Considerando che ci sono molte grandi speranze per questa console, alcuni fan saranno delusi nel sapere che il 4K potrebbe non essere sul tavolo. Ma, come sempre nel caso di Nintendo, ci sono molti giocatori che vogliono solo più software dell'azienda, con franchise e titoli iconici che faranno sicuramente parte della line-up di Switch 2.