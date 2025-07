Indiscrezioni: un aggiornamento current-gen per Kingdom Come: Deliverance è in lavorazione

HQ

Sembra che una versione current-gen (PS5/Xbox Series X/S) di Kingdom Come: Deliverance potrebbe essere in arrivo. Il gioco di ruolo del 2018 di Warhorse Studios si è fatto un nome grazie al crowdfunding e si è creato una nuova nicchia come un gioco di ruolo storico davvero coinvolgente.

Secondo una nuova immagine di PlayStationSize sui social media (tramite Insider Gaming), sembra che sia in arrivo una versione PS5 di Kingdom Come: Deliverance. PlayStationSize di solito è piuttosto accurato con queste affermazioni, e non sembra troppo inverosimile immaginare che Kingdom Come: Deliverance possa ricevere un aggiornamento.

Naturalmente, questa è solo una voce per ora, ma portare lo standard visivo di Kingdom Come: Deliverance II per eguagliare la qualità del suo sequel ha molto senso. Ci sono molte persone a cui non dispiacerebbe vedere la storia delle origini di Henry con grafica e prestazioni rinnovate, e anche il combattimento migliorato del secondo gioco potrebbe essere introdotto.

Compreresti una nuova versione di Kingdom Come: Deliverance ?