Indiscrezioni: un gioco per giocatore singolo di Naughty Dog non annunciato è stato cancellato

Molti progetti sono stati inscatolati negli studi Sony negli ultimi tempi. Con l'allontanamento dal dominio del live-service, abbiamo visto lo spin-off multiplayer di The Last of Us cancellato, ad esempio. E ora, sembra che un altro gioco di Naughty Dog potrebbe non vedere la luce del giorno.

Secondo l'insider DanielRPK, una nuova versione per giocatore singolo dello studio The Last of Us è stata cancellata. Non abbiamo dettagli particolari su cosa fosse il gioco, poiché sembra che fosse nelle sue fasi iniziali prima di essere inscatolato.

A quanto pare, un altro gioco è in sviluppo da tre anni presso Naughty Dog, proveniente dal regista di Marvel's Avengers Shaun Escayg. Naturalmente, l'attrazione principale di Naughty Dog in questo momento è ancora Intergalactic: The Heretic Prophet, il gioco che ha svelato l'anno scorso ed è l'unico gioco dello studio che ci ha rivelato correttamente.