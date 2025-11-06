Infermiera tedesca condannata all'ergastolo per aver ucciso 10 pazienti "nel tentativo di ridurre il carico di lavoro"

HQ

Un infermiere di cure palliative in Germania è stato condannato all'ergastolo dopo essere stato condannato per l'omicidio di 10 pazienti e il tentativo di ucciderne altri 27 nel tentativo di alleggerire il suo carico di lavoro durante i turni notturni.

I pubblici ministeri hanno detto che l'uomo, che non è stato nominato pubblicamente ai sensi delle leggi tedesche sulla privacy, ha iniettato ai suoi pazienti, per lo più anziani, antidolorifici e sedativi in un ospedale di Wuerselen, nella Germania occidentale, tra dicembre 2023 e maggio 2024.

Secondo l'Agence France-Presse (AFP), l'uomo lavorava nella struttura dal 2020, dopo aver completato la formazione infermieristica nel 2007.

Un autoproclamatosi "padrone della vita e della morte"

Durante il processo ad Aquisgrana, i pubblici ministeri hanno descritto l'infermiera come "irritante" e mancanza di empatia nei confronti dei pazienti che necessitavano di cure intensive. Lo hanno accusato di agire come un autoproclamato "padrone della vita e della morte".

La corte ha sentito che ha somministrato grandi dosi di morfina e midazolam ai pazienti durante i turni notturni, portando a più morti. È stato arrestato nel 2024 dopo che le revisioni interne hanno sollevato sospetti sull'insolita frequenza di decessi nel suo reparto.

Quando ha emesso la sentenza, il tribunale ha stabilito che i suoi crimini comportavano una "particolare gravità di colpa", impedendogli di fatto il rilascio anticipato dopo 15 anni. Ora conserva il diritto di fare appello.

Il serial killer più prolifico della storia moderna della Germania

Le autorità stanno ora conducendo esumazioni per determinare se l'infermiere possa aver ucciso altri pazienti nel corso della sua carriera. I pubblici ministeri hanno indicato che potrebbero seguire ulteriori accuse se venissero identificate altre vittime.

Il caso è stato paragonato a quello di Niels Högel, un ex infermiere condannato nel 2019 per aver ucciso 85 pazienti tra il 1999 e il 2005. Högel è considerato il serial killer più prolifico della storia moderna della Germania.