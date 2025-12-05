Infinite possibilità ti aspettano per personalizzare la tua nuova casa su Starsand Island

HQ

Il 2026 potrebbe essere un grande anno per i titoli di life simulator, e uno dei primi che incontreremo è Starsand Island di Seed Lab. In questo 2025 abbiamo potuto provarlo in diverse versioni sia all'inizio dell'estate che più avanti nell'anno alla Gamescom, e la sensazione è che stiamo guardando a un simulatore di fattoria accogliente dove possiamo passare ore e ore a personalizzare la nostra casa rurale, anche se sembra che ci sia molto altro in arrivo.

Seed Lab ha pubblicato oggi un nuovo trailer di gameplay per il gioco, solo che questa volta si concentra maggiormente su come funzionerà la modalità multiplayer e sulle possibilità che questa opzione cooperativa offrirà insieme a un altro giocatore.

Abbiamo anche uno scorcio del sistema di combattimento, che non siamo riusciti a vedere fino ad ora. Esplorando certi luoghi sull'isola potremo trovare molti animali strani che vagano, e uno dei nostri compiti sarà rimuovere una sorta di corruzione magica che li colpisce, permettendoci di addomesticarli.

C'è molto da vedere dal 1° febbraio in Starsand Island, e più di noi potranno farlo, dato che è stato confermato che le versioni PC, Xbox Series e PS5 già annunciate saranno affiancate anche da Nintendo Switch in tempo per il lancio.

