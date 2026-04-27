Informazioni trapelate Steam suggeriscono che Star Wars: Galactic Racer verrà lanciato a ottobre

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Tra una settimana sarà il Giorno di Star Wars (il 4 maggio) e, in tal senso, ci aspettiamo attivamente che vengano condivise notizie e informazioni interessanti su una galassia lontanissima. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che nulla di Star Wars: Zero Company è stato condiviso e la serie Star Wars Jedi è rimasta tranquilla per molto tempo, quindi senza dubbio molti fan sperano che questo sia il momento per ascoltare di più su ogni progetto. Tuttavia, forse tempo e risorse saranno dedicati a Star Wars: Galactic Racer...

Lo diciamo perché una notizia trapelata sulla pagina Steam del gioco ha riportato una data di uscita del progetto, suggerendo che il gioco di corse cosmico uscirà già dal 6 ottobre. L'informazione è stata rapidamente rimossa dalla pagina, ma non prima che persone, incluso Wario64, se ne accorgessero.

Le informazioni effettive sono state condivise come parte di un aggiornamento per la Deluxe Edition del gioco, che includerà una lista di opzioni di livrea e uno SteelBook dedicato al titolo. Naturalmente, lo sviluppatore di Fuse Games e l'editore Secret Mode non hanno ancora condiviso informazioni ufficiali sul progetto né su quando esattamente sarà stato lanciato, ma sembra che la prima sorpresa di Star Wars Day sia già stata spoilerata.

Non vedi l'ora di vedere Star Wars: Galactic Racer ?