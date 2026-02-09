Iniziano le celebrazioni per il 30° anniversario di Pokémon

Il 2026 è un anno molto speciale per il mondo dei videogiochi. Abbiamo diversi anniversari di franchise amate: il 30° anniversario di Resident Evil, il 40° anniversario di Super Mario Bros. e The Legend of Zelda, il 25° anniversario di Ace Attorney e, tra molti altri, il 30° anniversario di Pokémon.

Grazie allo spot trasmesso durante il Super Bowl, i festeggiamenti sono ufficialmente iniziati. Nello spot pubblicitario vediamo varie celebrità come Lady Gaga, Lamine Yamal e Young Miko parlare dei loro Pokémon preferiti, il che dà origine anche a uno degli slogan di questo anniversario: "Qual è il tuo preferito?".

In Pokémon Go, questa premessa va oltre permettendoci di fare un selfie con il nostro Pokémon preferito, scegliendo tra più di 1.000, che può essere condiviso usando l'hashtag #Pokemon30. Kenji Okubo, presidente di The Pokémon Company International, aggiunge riguardo a questa celebrazione: "Ci stiamo preparando per un anno ricco di celebrazioni e vogliamo ringraziare i fan di tutto il mondo per far parte di questa comunità diversificata e multigenerazionale. Non vediamo l'ora che tu sia sorpreso e ti goda ciò che abbiamo in serbo per i prossimi mesi."

Come se non bastasse, sono stati annunciati Pokémon Day Out e Pokémon Night Out. Purtroppo, queste non sono nuove edizioni di Pokémon, ma una serie di eventi che si concentreranno su attività più adatte alle famiglie per tutti i pubblici (Day) e altri eventi per fan hardcore e di lunga data di Pokémon (Night).

Cosa ne pensi di questo inizio del 30° anniversario delle creature tascabili? Ah, e soprattutto, qual è la tua preferita?