Insidious l'universo si espande con spaventosa Fuori dal Più Lontano

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L'universo di Insidious continua ad espandersi. Più avanti quest'anno, un nuovo capitolo della narrazione più ampia arriverà nelle sale, con la prima visione del film più autonomo Insidious: Out of the Further, che cercherà di spaventare gli spettatori.

Questo film è previsto per la prima volta il 21 agosto e racconta una storia fresca su una giovane madre che si rende conto di poter viaggiare nell'Oltre, il regno contorto al centro dell'universo di Insidious. La trama è delineata così:

"In Insidious: Out of the Beyond, Amelia Eve interpreta Gemma, una giovane madre che cresce la figlia nella casa in cui è cresciuta e che scopre di poter viaggiare nell'Oltre, il regno purgatoriale delle anime perse al cuore dell'universo di Insidious. Quando qualcosa di malvagio la insegue, Gemma scopre un'abilità che cambia tutto: non entra solo nell'Oltre, ma può riportare ciò che vive lì nel mondo reale. Una volta che i demoni si rendono conto del suo potere, il nostro mondo diventa il loro parco giochi."

Insidious: Out of the Further è diretto da Jacob Chase, basato su una sceneggiatura scritta anch'esso da Chase, con un cast che include non solo Eve ma anche Brandon Perea e Lin Shaye, che riprende il ruolo di Elise Rainier.

Tenendo tutto questo a mente, potete vedere il trailer di Insidious: Out of the Further below, in vista della prima ad agosto.