Insidious l'universo si espande con spaventosa Fuori dal Più Lontano
Il film horror debutterà nelle sale ad agosto.
L'universo di Insidious continua ad espandersi. Più avanti quest'anno, un nuovo capitolo della narrazione più ampia arriverà nelle sale, con la prima visione del film più autonomo Insidious: Out of the Further, che cercherà di spaventare gli spettatori.
Questo film è previsto per la prima volta il 21 agosto e racconta una storia fresca su una giovane madre che si rende conto di poter viaggiare nell'Oltre, il regno contorto al centro dell'universo di Insidious. La trama è delineata così:
"In Insidious: Out of the Beyond, Amelia Eve interpreta Gemma, una giovane madre che cresce la figlia nella casa in cui è cresciuta e che scopre di poter viaggiare nell'Oltre, il regno purgatoriale delle anime perse al cuore dell'universo di Insidious. Quando qualcosa di malvagio la insegue, Gemma scopre un'abilità che cambia tutto: non entra solo nell'Oltre, ma può riportare ciò che vive lì nel mondo reale. Una volta che i demoni si rendono conto del suo potere, il nostro mondo diventa il loro parco giochi."
Insidious: Out of the Further è diretto da Jacob Chase, basato su una sceneggiatura scritta anch'esso da Chase, con un cast che include non solo Eve ma anche Brandon Perea e Lin Shaye, che riprende il ruolo di Elise Rainier.
Tenendo tutto questo a mente, potete vedere il trailer di Insidious: Out of the Further below, in vista della prima ad agosto.