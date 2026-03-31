Instagram ottiene un nuovo livello Plus, e ti costerà

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Le piattaforme social oggi hanno l'abitudine di includere una sorta di livello premium a pagamento, e la prossima è Instagram di Meta, come riportato da Tweak Town.

Meta sta testando un livello premium chiamato Instagram Plus, che permette agli abbonati di vedere segretamente le Storie delle persone. Lo sappiamo perché il consulente per social media Matt Navarra ha mostrato le offerte dell'abbonamento in uno screenshot pubblicato su Threads. Lo screenshot ha rivelato che Instagram Plus permetterà a un acquirente di creare liste di pubblico illimitate per le Stories oltre agli amici stretti, fornire dati che mostrano quante persone hanno rivisto la tua Story, una storia spotlight una volta a settimana, Superlike animato nelle Stories, ulteriori 24 ore su Stories, una ricerca all'interno della lista dei visualizzatori delle Storie e la possibilità di anteprima una storia senza che appaia come visualizzazione. Questa nuova versione premium di Instagram è attualmente in fase di test in "mercati globali selezionati", che includono Filippine e Messico.

Sembra che molte delle funzionalità premium siano rivolte ai creatori di contenuti, in particolare la possibilità di mantenere le Storie attive per più di 24 ore. Questo significa che, pagando, i creatori di contenuti avranno più follower esposti ai loro contenuti.

Al momento, Instagram Plus è disponibile nelle Filippine a circa 1,07 dollari al mese. In Messico, costa circa 2,15 dollari al mese. Ma dovremo aspettare il costo di questo servizio in abbonamento quando arriverà in altre parti del mondo.