Intel potrebbe essere costretta a terminare il suo nuovo processo di produzione di chip semiconduttori

HQ

Negli ultimi anni le cose sono state tempestose per Intel, un'azienda che ha subito perdite e licenziato migliaia di dipendenti nell'ultimo anno. Hanno anche investito nella riorganizzazione dell'azienda e le cose potrebbero diventare ancora più cupe in futuro. La loro avventura nel processo di produzione del 14A rischia di fallire a meno che un grande consumatore non aiuti con il finanziamento. Potrebbe trattarsi di un'agenzia governativa o di una grande azienda internazionale. Ecco cosa ha detto Intel sulla situazione (tramite Tom's Hardware) durante una revisione delle prestazioni:

"Se non saremo in grado di assicurarci un cliente esterno significativo e di raggiungere importanti traguardi con i clienti Intel 14A, ci troveremo di fronte alla prospettiva che non sarà economico sviluppare e produrre Intel 14A e i nodi all'avanguardia successivi su base continuativa".

Se questa impresa dovesse fallire, c'è il rischio che l'azienda venda la sua divisione di produzione di processori dopo il 2030. Ciò significherebbe che non li produrranno più da soli. Su cosa si concentrerà l'azienda non è ancora chiaro. Se dovesse emergere un numero sufficiente di consumatori e investitori, Intel ha in programma di continuare a sviluppare processori competitivi anche dopo il 2030.