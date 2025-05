Inter e Barcellona hanno messo tutto in gioco questa settimana

HQ

La seconda tappa delle semifinali di Champions League si svolgerà questa settimana. Martedì, Inter-Barcellona (3-3) e mercoledì, Paris Saint-Germain-Arsenal (1-0), entrambe alle 20:00 BST delle 21:00. Entrambe le partite dovrebbero essere davvero emozionanti, come richiesto in questa fase di questa competizione, ma quella di martedì è molto sfumata, poiché non solo entrambe le squadre hanno le stesse possibilità dopo il pareggio della scorsa settimana, ma sono anche molto richieste nei loro campionati nazionali.

In Francia, il PSG si è già assicurato il titolo di Ligue 1 settimane fa. In Inghilterra, il Liverpool si è anche assicurato il titolo di Premier League, quindi l'Arsenal ha in palio solo il secondo posto, contro un Manchester City migliorato. In Italia e in Spagna, tuttavia, i campionati sono ancora aperti.

L'Inter (74 punti) era in testa alla Serie A da settimane, ma due recenti sconfitte consecutive hanno significato essere superate dai suoi inseguitori, il Napoli (77 punti). Mancano ancora quattro giornate alla fine, ma ora l'Inter ha bisogno di una sconfitta contro il Napoli per passare in vantaggio. Finire con gli stessi punti andrebbe a vantaggio dell'Inter, che ha una media gol migliore (40 su 30).

Nel frattempo nella Liga, il Barcellona domina ancora, ma a soli quattro punti dal Real Madrid... e hanno un Clásico domenica prossima. Il Barcellona ha già vinto le tre partite contro il Madrid in questa stagione, ma perdere la prossima metterebbe los Blancos a un solo punto dal Barça, con ancora tre giornate rimanenti dopo.