Invasion torna su Apple TV+ ad agosto

Anche se non è di alto profilo come molte altre produzioni Apple TV+, Invasion continua a rivelarsi un successo. Quest'estate arriva la terza stagione dello show, e questa sarà diversa da quella precedente in quanto riunirà i vari cast di personaggi. Potrebbe sembrare normale, ma Invasion ha finora prosperato raccontando la storia della stessa invasione aliena tranne che da prospettive diverse, che è ciò che rende questa stagione unica in quanto vedrà i nostri eroi unirsi nel tentativo di sferrare un colpo contro la minaccia extraterrestre.

La trama vera e propria di questa stagione vede i vari personaggi riunirsi e avere il compito di infiltrarsi nella nave madre aliena. Il problema è che si trovano anche faccia a faccia con una nuova variante apicale degli alieni in questo periodo, un altro ostacolo che l'equipaggio dovrà superare se intende porre fine all'invasione e salvare l'umanità dalla completa e totale estinzione.

Con i personaggi che si alleano, possiamo aspettarci che questa stagione veda il ritorno di Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza ed Enver Gjokaj, il tutto mentre Erika Alexander debutta come regolare.

Invasion: La stagione 3 debutterà il 22 agosto e puoi vedere il teaser trailer dello spettacolo qui sotto.