Invincible ha già lanciato il suo Thragg

HQ

Dire cheInvincible il finale della stagione 3 è stato memorabile è forse un eufemismo. Dopo l'Invincible eccellente battaglia tra Omni-Man nella Stagione 1, la Stagione 3 ha contrapposto l'eroe titolare contro il ViltrumiteConquest, forse la sua più grande sfida e presentando anche probabilmente il cattivo più contorto fino ad oggi. Ma per quantoConquest un problema si sia dimostrato, lui non è la più grande minaccia perInvincible e per la Terra.

Questo invece si presenta sotto forma di Thragg, un personaggio considerato come il più potente Viltrumite, il sovrano della Viltrumite Empire e l'antagonista principale della serie Invincible. Parliamo di questo personaggio, poiché durante una recente intervista con Variety, il creatore Robert Kirkman ha rivelato che Thragg è già stato scelto per la serie animata.

"Voglio dire, sarebbe certamente strano se non si presentasse nello show. Sì. Voglio dire, non lo so. È così difficile. Ecco cosa dirò: è stato scelto ed è fantastico".

Non è chiaro quando esattamente Thragg debutterà nello show, ma nei fumetti il suo ingresso tradizionalmente segue il tentativo fallito di Conquest di uccidere Mark Grayson, qualcosa a cui abbiamo letteralmente appena assistito, e da cui siamo rimasti molto colpiti.