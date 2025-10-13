Invincible torna a marzo 2026 con Lee Pace nel ruolo di Thragg

HQ

Robert Kirkman ha promesso che Invincible cercherà di tornare a Prime Video più o meno nello stesso periodo dell'anno in cui la terza stagione è uscita sullo streamer, all'inizio del 2026. Tuttavia, non abbiamo mai avuto una data da guardare avanti, almeno non fino a New York Comic Con durante il fine settimana.

Durante il festival, è stato rivelato che Invincible sarebbe tornato già a marzo 2026. Non abbiamo in mente una data precisa, ma una nuova clip teaser che vede Mark tornare al suo hamburger preferito (e ora distrutto) con Atom Eve in compagnia questa volta, fornisce un aggiornamento su come stanno procedendo le cose. Dai un'occhiata alla clip qui sotto.

Ma questo non è stato tutto ciò che è stato rivelato durante lo show, poiché è stato anche confermato che Lee Pace è stato scelto come grande Viltrumite antagonista Thragg nella serie, suggerendo che il personaggio estremamente minaccioso apparirà molto prima del previsto.

Cosa ne pensi di questo casting e sei entusiasta per il ritorno di Invincible ?