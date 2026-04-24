Invincible VS avrà una modalità storia dal team dietro la serie animata

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Appena arrivata dopo la celebrissima quarta stagione della serie, Invincible VS ci darà una nuova storia nell'universo di Invincible e, anche se non ci permetterà esattamente di giocare gli episodi come avremmo voluto, avremo qualcosa di completamente nuovo, dal team dietro la serie.

Invincible ha già sperimentato diversi universi, quindi ci aspetteremmo di giocare uno di essi. Nel trailer qui sotto, vediamo praticamente tutto il nostro cast principale unirsi per scatenare alcuni Viltrumiti, che come al solito vogliono rovinare il divertimento di tutti.

Abbiamo visto le modalità storia in molti picchiaduro in passato. Mortal Kombat è famoso per le sue storie a capitoli in stile film d'azione, e sembra che Invincible VS stiano seguendo la stessa linea. I giocatori che non vogliono passare ore infinite a combattere in multiplayer saranno grati per un'altra modalità giocatore singolo, e speriamo solo che la storia sia buona.

Invincible VS uscirà su Xbox Series X/S, PS5 e PC il 30 aprile.