Invincible VS, gioco di combattimento 3vs3, uscirà il prossimo anno

Il fumetto e la serie TV Invincible si sono trasformati in un enorme successo. Alcuni videogiochi sono stati lanciati, per lo più su PC e dispositivi mobili, ma il titolo più ambizioso, Invincible VS, è stato appena annunciato su Xbox Games Showcase. Sarà un gioco di combattimento in 2D che verrà lanciato nel 2026.

Creato da Quarter Up, uno studio Skybound, Invincible VS è un combattente tag 3vs3, con modelli 3D di personaggi come Omni-Man, Mark Grayson (Invincible) e Atom Eve, ma con grafica in cel-shading, e arriverà nel 2026 su Xbox Series X/S, PC e PS5.

