Stati Uniti e Iran tornano al tavolo a Roma tra le tensioni sul nucleare

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Iran . Mentre il sole sorge su Roma, sorge anche un nuovo tentativo di disinnescare una delle situazioni di stallo geopolitico più durature del mondo. Gli Stati Uniti e l'Iran sono pronti a riprendere i colloqui indiretti sul nucleare questo sabato, usando l'Oman come intermediario.

Sebbene entrambe le parti abbiano cautamente elogiato l'incontro della scorsa settimana a Muscat, i progressi rimangono precari, oscurati dalla posizione intransigente di Trump e dalle minacce implicite di Israele. L'Iran segnala la disponibilità a negoziare, ma solo all'interno delle sue linee rosse definite.

Nel frattempo, gli Stati Uniti insistono per fermare del tutto l'arricchimento. Con ogni campo che si guarda con diffidenza e la posta in gioco più alta che mai, l'esito di questa spinta diplomatica potrebbe plasmare il destino della regione. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.