Isack Hadjar dice che vuole il suo trofeo rotto dopo il primo podio a Zandvoort

Isack Hadjar è stata una delle grandi sorprese del recente Gran Premio d'Olanda, dove il rookie della Racing Bulls, classe 2004, ha conquistato il suo primo podio nel suo anno di debutto in Formula 1. A soli 20 anni, è diventato il quinto giovane a salire sul podio in Formula 1.

Purtroppo, quando gli è stato consegnato il trofeo, lo ha accidentalmente rotto in due pezzi. Da allora, gli è stato promesso un trofeo sostitutivo, ma Hadjar è già affezionato al suo vero primo trofeo di Formula 1 e vuole tenerlo... anche se non sa dove si trova.

"Non so nemmeno dove sia il mio trofeo, il mio trofeo rotto. Voglio dire, il team se ne sta occupando, immagino. L'ho lasciato in buone mani. Sì, entrambe le parti. Ma non so cosa stia succedendo", ha detto. "Ma voglio il mio rotto", dicendo che ha intenzione di incollarlo.

Hadjar, il cui contratto con la Racing Bulls, sta già pensando di passare alla Red Bull, al fianco di Max Verstappen. Era titubante, sapendo che l'auto della Red Bull è specificamente adattata a Max Verstappen, e tutti i suoi compagni di squadra da Sergio Pérez in poi hanno lottato con essa. "Ma il 2026 è una questione diversa perché è un nuovo inizio per la squadra. Non si parlerà della seconda auto. Non sarebbe una cosa perché è un'auto nuova di zecca per tutti" (via Motorsport).

Pensi che Isack Hadjar correrà per la Red Bull il prossimo anno?