Isco torna in rosa per il Betis in tempo per la partita di Europa League, per la prima volta da novembre
Il capitano del Betis tornerà giovedì dopo aver giocato pochissimo in questa stagione.
Isco Alarcón è stato convocato dall'allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, per la partita di giovedì contro il Braga in Europa League, dopo l'1-1 della gara di andata della scorsa settimana. È la prima volta che viene convocato dal 27 novembre, quando si infortuna in una partita contro l'Utrecht, ma aveva saltato gran parte della stagione prima di allora.
Isco, ala e centrocampista offensivo di 33 anni che ha giocato per il Real Madrid tra il 2013 e il 2022, e si è trasferito al Betis nel 2023, ha subito una serie di infortuni negli ultimi mesi che lo hanno costretto a stare fuori per gran parte della stagione: innanzitutto, in un'amichevole pre-stagionale nell'agosto 2025, si è fratturato il perone. Quattro giorni dopo il suo ritorno, si è infortunato nuovamente in una sfida contro l'Amrabat e riapparirà solo nella parte finale della stagione.
L'anno scorso è stato nominato miglior giocatore della Conference League nonostante abbia perso la finale contro il Chelsea 4-1. Il Betis punta a raggiungere un'altra finale europea quest'anno, questa volta a un livello superiore, ma prima deve battere il Braga domani a Siviglia.
Isco, che ha giocato per la Spagna ai Mondiali 2018, è stato escluso dalla rosa ai Mondiali 2022 e agli Europei UEFA 2020, si è infortunato prima di Euro 2024, ma è tornato sotto la guida di Luis de la Fuente per la finale della Nations League nel 2025. È molto improbabile che venga convocato per la Coppa del Mondo 2026 il mese prossimo.