Isco torna in rosa per il Betis in tempo per la partita di Europa League, per la prima volta da novembre

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Isco Alarcón è stato convocato dall'allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, per la partita di giovedì contro il Braga in Europa League, dopo l'1-1 della gara di andata della scorsa settimana. È la prima volta che viene convocato dal 27 novembre, quando si infortuna in una partita contro l'Utrecht, ma aveva saltato gran parte della stagione prima di allora.

Isco, ala e centrocampista offensivo di 33 anni che ha giocato per il Real Madrid tra il 2013 e il 2022, e si è trasferito al Betis nel 2023, ha subito una serie di infortuni negli ultimi mesi che lo hanno costretto a stare fuori per gran parte della stagione: innanzitutto, in un'amichevole pre-stagionale nell'agosto 2025, si è fratturato il perone. Quattro giorni dopo il suo ritorno, si è infortunato nuovamente in una sfida contro l'Amrabat e riapparirà solo nella parte finale della stagione.

L'anno scorso è stato nominato miglior giocatore della Conference League nonostante abbia perso la finale contro il Chelsea 4-1. Il Betis punta a raggiungere un'altra finale europea quest'anno, questa volta a un livello superiore, ma prima deve battere il Braga domani a Siviglia.

Isco, che ha giocato per la Spagna ai Mondiali 2018, è stato escluso dalla rosa ai Mondiali 2022 e agli Europei UEFA 2020, si è infortunato prima di Euro 2024, ma è tornato sotto la guida di Luis de la Fuente per la finale della Nations League nel 2025. È molto improbabile che venga convocato per la Coppa del Mondo 2026 il mese prossimo.