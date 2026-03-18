Israele afferma che il ministro dell'intelligence iraniano Khatib è stato ucciso in un attacco notturno

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Esmail Khatib è stato ucciso in un attacco aereo notturno, secondo il ministro della difesa israeliano, anche se l'Iran non ha ancora confermato tale affermazione. Il ministro della difesa aggiunge che oggi si aspettano "sorprese significative".

"In questa giornata, si aspettano sorprese significative in tutti gli ambiti che intensificheranno la guerra che stiamo conducendo contro l'Iran e Hezbollah in Libano", afferma Katz durante una valutazione della sicurezza, secondo dichiarazioni fornite dal suo ufficio.

"L'intensità degli attacchi in Iran sta aumentando. Anche il ministro dell'intelligence iraniano Khatib è stato eliminato da un giorno all'altro," afferma. Katz aggiunge che lui e il primo ministro Benjamin Netanyahu hanno "autorizzato le IDF a [eliminare] qualsiasi figura iraniana di alto livello... senza bisogno di ulteriori approvazioni."