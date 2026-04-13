Israele approva il nuovo capo dell'agenzia di intelligence
Roman Gofman sostituirà David Barnea come capo del Mossad a giugno.
Israele ha approvato la nomina di Roman Gofman come nuovo capo del Mossad, secondo una dichiarazione dell'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu.
Gofman, attualmente segretario militare di Netanyahu, assumerà il ruolo a giugno 2026, sostituendo il direttore uscente David Barnea. La sua nomina era stata annunciata alla fine dello scorso anno ed è stata ora formalmente approvata dal comitato israeliano per le posizioni di alto livello.
Veterano generale militare, Gofman è noto per il suo ruolo durante gli attacchi del 7 ottobre 2023, quando si sarebbe precipitato al confine meridionale di Israele per assistere le comunità prese di mira in un assalto guidato da Hamas.
La sua leadership del Mossad arriva in un momento cruciale, mentre Israele affronta le crescenti tensioni regionali e le continue sfide di sicurezza legate ai conflitti in tutto il Medio Oriente.