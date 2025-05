Israele approva l'espansione dell'offensiva di terra a Gaza Il nuovo piano mira a conquistare e mantenere i territori mentre si avvicina la visita di Trump.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Israele ha approvato un'operazione di terra estesa a Gaza, che mira al pieno controllo dell'enclave e al mantenimento delle aree occupate. La strategia si svilupperà nell'arco di diversi mesi, lasciando aperta la possibilità di colloqui per il cessate il fuoco. Decine di migliaia di riservisti sono stati richiamati, mentre i gruppi umanitari criticano il continuo blocco di Israele e hanno proposto nuovi piani di distribuzione degli aiuti. Per ora resta da vedere come evolverà la situazione sia sul fronte militare che su quello diplomatico. I palestinesi ricevono pasti dai volontari nell'area di Mawasi a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 26 aprile 2025 // Shutterstock