Israele apre una nuova via d'uscita temporanea mentre si intensifica l'evacuazione da Gaza

HQ

L'operazione militare in corso a Gaza City ha fatto notizia negli ultimi giorni. Ora, le forze israeliane hanno aperto un corridoio a breve termine per i residenti per lasciare Gaza City come parte di una grande spinta militare contro Hamas. Le autorità stanno incoraggiando i civili a dirigersi a sud, anche se molti sono titubanti a causa delle condizioni insicure e delle scarse risorse lungo il percorso. I carri armati sono avanzati in città da più direzioni, ma non sono stati segnalati progressi decisivi. Si prevede che l'operazione continuerà per mesi, con un gran numero di civili rimasti in città. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!