Israele avanza con gli insediamenti in Cisgiordania

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che Israele ha autorizzato un nuovo ciclo di costruzione di insediamenti in Cisgiordania, nonostante la crescente pressione internazionale, ha detto giovedì il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich.

La decisione, annunciata dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, arriva mentre aumentano le tensioni per il conflitto in corso e le recenti violenze dei coloni. Le nazioni europee hanno accennato a sanzioni se l'espansione dovesse continuare, citando preoccupazioni per la legalità e la stabilità regionale.