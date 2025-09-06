Israele avverte i residenti di Gaza City di evacuare prima di nuovi attacchi

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Negli ultimi giorni, le forze israeliane hanno intensificato la loro offensiva a Gaza City. Ora, hanno esortato i residenti a spostarsi a sud verso zone sicure designate poiché l'esercito prende di mira le aree urbane controllate da Hamas.

Ora sappiamo che i grattacieli sono stati colpiti, con i funzionari che sostengono che siano stati utilizzati per operazioni militanti, anche se la gente del posto dice che alcuni servivano come rifugi. L'escalation continua, causando lo sfollamento di un gran numero di civili già colpiti da anni di conflitto.

Le autorità israeliane segnalano progressi nella cattura di aree chiave, anche se gli sforzi diplomatici continuano a negoziare il rilascio degli ostaggi. L'assalto aggiunge pressione all'enclave già devastata, con crescenti richieste di aiuti umanitari e protezione per coloro che sono costretti a fuggire.