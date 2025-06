Israele colpisce l'Iran in un'escalation del conflitto sulle capacità nucleari

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Venerdì, Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei contro impianti nucleari iraniani, fabbriche di missili e figure militari chiave, in quello che i funzionari hanno descritto come l'inizio di una prolungata campagna per neutralizzare le minacce percepite.

"Siamo in un momento decisivo nella storia di Israele. Pochi istanti fa Israele ha lanciato l'Operazione Leone Nascente, un'operazione militare mirata per respingere la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele. Questa operazione continuerà per tutti i giorni necessari per rimuovere questa minaccia".

L'Iran ha risposto inviando ondate di droni verso il territorio israeliano e ha dichiarato diverse vittime, tra cui alti comandanti. Mentre gli Stati Uniti hanno preso le distanze dall'operazione, lo spazio aereo regionale è stato chiuso e i mercati globali hanno reagito rapidamente.