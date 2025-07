Israele colpisce obiettivi Houthi in Yemen, segnando il primo attacco dall'accordo di cessate il fuoco

HQ

Le ultime notizie su Israele e Yemen . Israele ha lanciato attacchi aerei coordinati sui porti controllati dagli Houthi nello Yemen, prendendo di mira siti presumibilmente utilizzati per il trasferimento di armi, segnando il primo attacco dall'accordo di cessate il fuoco.

"Questi porti sono utilizzati dal regime terroristico Houthi per trasferire armi dal regime iraniano, che vengono impiegate per effettuare operazioni terroristiche contro lo Stato di Israele e i suoi alleati", ha detto lunedì un portavoce militare israeliano.

In risposta, i ribelli hanno sparato missili verso Israele, intensificando una situazione di stallo che ora rischia di attirare un coinvolgimento più ampio. Senza vittime confermate e dettagli limitati, gli attacchi aggiungono pressione ai colloqui in corso per il cessate il fuoco e coincidono con la visita di Netanyahu negli Stati Uniti.