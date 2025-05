Israele colpisce vicino al palazzo presidenziale siriano e prende di mira la minaccia dei drusi Le forze israeliane continuano la loro campagna per proteggere la minoranza drusa in mezzo alle tensioni regionali.

HQ Le ultime notizie su Israele e Siria . All'inizio di venerdì, Netanyahu ha annunciato che Israele ha lanciato un attacco vicino al palazzo presidenziale siriano a Damasco, dando seguito alla promessa del primo ministro Benjamin Netanyahu di salvaguardare la comunità drusa. Questo è il secondo attacco di Israele in due giorni, volto a prevenire minacce alla popolazione drusa dopo i violenti scontri che hanno coinvolto uomini armati sunniti all'inizio di questa settimana. Un attacco che sottolinea la sfiducia di Israele nei confronti degli islamisti sunniti che hanno recentemente rovesciato Bashar al-Assad. L'opposizione siriana all'interno del palazzo presidenziale dopo la caduta del regime. La rivoluzione siriana contro Bashar al-Assad. Siria, 9 dicembre 2024 // Shutterstock