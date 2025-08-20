Israele dà il via libera al piano per impadronirsi di Gaza City e richiama 60.000 riservisti

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il ministro della Difesa israeliano ha approvato un piano per l'esercito per prendere il controllo di Gaza City, autorizzando la mobilitazione di decine di migliaia di riservisti per l'operazione, hanno riferito i media locali questo mercoledì.

Secondo i media locali, più di 60.000 riservisti riceveranno oggi l'ordine di presentarsi entro le prossime due settimane. "La maggior parte delle truppe che saranno mobilitate in questa nuova fase saranno in servizio attivo e non riservisti", ha detto un funzionario ai giornalisti in condizione di anonimato.

Ciò include i preparativi per l'evacuazione della popolazione civile della città, molti dei quali sono già sfollati all'interno del territorio. I funzionari dicono che l'offensiva mira a indebolire il gruppo militante al potere e garantire il rilascio degli ostaggi detenuti dall'attacco mortale dello scorso anno.

Mentre le autorità locali portano avanti il piano, i mediatori internazionali hanno offerto proposte di cessate il fuoco che Israele deve ancora affrontare. Le famiglie dei prigionieri continuano a chiedere una soluzione globale per porre fine al conflitto e garantire il loro rilascio.