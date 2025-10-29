Israele dice che riprenderà il cessate il fuoco dopo che gli attacchi aerei hanno ucciso 91 persone a Gaza martedì

HQ

Israele ha annunciato che riprenderà il cessate il fuoco un giorno dopo l'omicidio di 91 persone a Gaza martedì, cosa che le Forze di Difesa Israeliane hanno giustificato come risposta alla violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hamas, quando un soldato israeliano è stato ucciso da militanti palestinesi.

L'IDF ha detto che con gli attacchi di martedì "decine di obiettivi terroristici sono stati colpiti e i terroristi sono stati neutralizzati". Secondo la Protezione civile palestinese, martedì sono morte 91 persone, tra cui 24 bambini e sette donne. Alcuni degli scioperi erano contro i campi profughi.

"Nulla metterà a repentaglio il cessate il fuoco", afferma Donald Trump

"L'IDF continuerà a sostenere l'accordo di cessate il fuoco e risponderà con fermezza a qualsiasi violazione di esso", ha detto l'esercito israeliano in una dichiarazione. Più di due settimane dopo l'accordo di cessate il fuoco, Israele ha rotto la tregua più volte e ha ripreso gli attacchi aerei nella Striscia di Gaza come rappresaglia, accusando Hamas di aver violato l'accordo, con attacchi contro soldati israeliani e restituendo corpi che non appartengono ai 13 ostaggi israeliani ancora a Gaza.

Donald Trump, informato degli ultimi attacchi israeliani su Gaza, ha detto che Israele ha il diritto di contrattaccare dopo che "hanno fatto fuori un soldato israeliano". "Nulla metterà a repentaglio il cessate il fuoco. Bisogna capire che Hamas è una parte molto piccola della pace in Medio Oriente, e devono comportarsi bene."