Israele dichiara Gaza City una "pericolosa zona di combattimento"
I residenti fuggono mentre i militari etichettano l'area come zona di combattimento ad alto rischio.
Le ultime notizie su Israele e Palestina. "A partire da oggi (venerdì), alle 10:00 (07:00 GMT), la pausa tattica locale nell'attività militare non si applicherà all'area di Gaza City, che costituisce una pericolosa zona di combattimento", ha detto l'esercito israeliano in una dichiarazione.
Venerdì, l'esercito israeliano ha classificato Gaza City come una "zona di combattimento pericolosa", spingendo migliaia di persone a partire in cerca di sicurezza. L'annuncio segue una settimana di intensificazione delle operazioni di terra, con l'obiettivo delle forze di ottenere il controllo della città.
Le pause umanitarie, che in precedenza consentivano agli aiuti di raggiungere alcuni distretti, sono state sospese, aumentando le preoccupazioni per i civili. Con il conflitto che spinge le popolazioni sfollate in città, le autorità si aspettano evacuazioni su larga scala verso sud.
I funzionari difendono l'espansione come un passo necessario per neutralizzare i gruppi militanti, anche se la mossa ha attirato critiche internazionali. L'impatto umanitario continua ad aggravarsi tra i bombardamenti in corso e l'avanzata militare. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.