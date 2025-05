Israele disabilita l'aeroporto di Sanaa in risposta all'attacco missilistico degli Houthi Le tensioni si intensificano quando Israele prende di mira le infrastrutture chiave degli Houthi per la seconda volta in due giorni.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Martedì Israele ha lanciato attacchi aerei sull'aeroporto internazionale di Sanaa, paralizzando il principale hub aereo dello Yemen in risposta a un missile Houthi che era atterrato vicino all'aeroporto Ben Gurion di Israele due giorni prima. L'attacco, che ha fatto seguito a un attacco simile al porto di Hodeidah, ha preso di mira piste, aerei e infrastrutture chiave, provocando la morte di tre persone e sospendendo tutti i voli a tempo indeterminato. Le forze israeliane hanno detto che l'aeroporto è servito come nodo centrale per i trasferimenti di armi degli Houthi. Dopo questa situazione, ora sappiamo che gli Houthi hanno promesso di continuare le loro operazioni, inquadrandole come parte del loro sostegno ai palestinesi di Gaza. Per ora, resta da vedere fino a che punto lo scontro si estenderà in tutta la regione. Sana'a, Yemen - 14 settembre 2013: L'aeroporto internazionale di Sana'a prima della guerra civile // Shutterstock