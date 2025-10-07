Israele festeggia i due anni dall'attacco del 7 ottobre

HQ

Gli israeliani si riuniscono oggi in tutta la nazione per celebrare i due anni dagli attacchi del 7 ottobre, quando i militanti guidati da Hamas hanno effettuato uno degli assalti più mortali nella storia del paese, uccidendo più di mille persone e prendendo centinaia di ostaggi. Cerimonie nei kibbutz meridionali e una grande manifestazione a Tel Aviv onorano le vittime e chiedono il rilascio di coloro che sono ancora detenuti a Gaza. L'anniversario coincide con nuovi negoziati tra i rappresentanti israeliani e di Hamas in Egitto, che suscitano un cauto ottimismo per un potenziale cessate il fuoco e il ritorno dei prigionieri. Nel frattempo, gli attacchi aerei in corso e il peggioramento della crisi umanitaria a Gaza continuano a gettare un'ombra sulle commemorazioni. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!