Israele ha eliminato 30 leader della sicurezza iraniana e 11 esperti nucleari, afferma un funzionario israeliano Secondo un funzionario israeliano, dozzine di figure iraniane del nucleare e della sicurezza sono state prese di mira durante i recenti attacchi.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Israele afferma di aver gravemente indebolito le capacità nucleari e la leadership della sicurezza dell'Iran durante una campagna aerea di quasi due settimane che si è ora conclusa con un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.

"Il progetto nucleare iraniano ha subito un duro colpo: la capacità del regime di arricchire l'uranio al 90% è stata neutralizzata per un periodo prolungato. La sua attuale capacità di produrre un nucleo di armi nucleari è stata neutralizzata", ha detto il funzionario.

Il funzionario ha dichiarato che dozzine di figure di alto livello legate agli sforzi nucleari dell'Iran sono state eliminate e che le infrastrutture di produzione missilistica sono state danneggiate in modo significativo. L'Iran ha negato le ambizioni di armi nucleari e ha affermato che i suoi attacchi di rappresaglia hanno costretto alla fine del conflitto. Beer-Sheva, Israele, 24 giugno 2025 Rifugio antiaereo questa mattina Attacco missilistico sulla città dall'Iran. limitrofe, c'è stato un colpo diretto su edifici residenziali civili // Shutterstock