Israele incolpa l'accensione sbagliata dopo che un missile ha ucciso bambini di Gaza che raccoglievano acqua

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Diversi bambini hanno perso la vita nel centro di Gaza quando un missile israeliano ha colpito una stazione d'acqua domenica, come riferito dal personale medico locale, e almeno otto palestinesi, prevalentemente bambini, hanno perso la vita.

L'esercito israeliano ha dichiarato che l'attacco ha mancato l'obiettivo previsto a causa di un malfunzionamento, con il risultato che il missile è atterrato "a decine di metri dal bersaglio". "L'IDF si rammarica per qualsiasi danno ai civili non coinvolti", si legge in una dichiarazione, osservando che l'incidente è in fase di revisione.

L'esercito israeliano ha riconosciuto l'attacco, ma lo ha attribuito a un malfunzionamento, affermando che il missile ha deviato dalla rotta durante un tentativo di colpire un militante. Ciò avviene in mezzo alle crescenti preoccupazioni per la scarsità d'acqua a Gaza e ai continui ritardi nei negoziati per il cessate il fuoco.