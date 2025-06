Israele inizia i voli di rimpatrio da Cipro tra le continue tensioni

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Ora sappiamo che i voli speciali hanno iniziato a partire da Cipro per Israele, segnando la prima grande ondata di rimpatri da quando la recente escalation con l'Iran ha interrotto i viaggi aerei.

"Ci stiamo preparando per il ponte aereo per riportare a casa tutti gli israeliani", ha detto il ministro dei Trasporti Miri Regev. "Siamo molto emozionati all'idea di ricevere il primo volo di salvataggio nell'ambito del 'Safe Return'. Atterra in sicurezza", ha aggiunto.

Con le rotte commerciali sospese, molti israeliani si sono rivolti a Cipro come rifugio temporaneo. Il governo sta ora coordinando le partenze da Larnaca, dando priorità a coloro che sono più colpiti dalla prolungata chiusura dello spazio aereo israeliano. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.