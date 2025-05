Israele intensifica gli attacchi a Gaza durante il tour di Trump in Medio Oriente

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che le forze israeliane hanno intensificato la loro campagna aerea a Gaza mercoledì, con attacchi che hanno ucciso almeno 50 persone, molte delle quali civili, nella città settentrionale di Jabalia.

Ciò coincide con la visita di Trump in Medio Oriente, mentre i suoi inviati cercano una svolta nei negoziati sugli ostaggi dopo il rilascio di un prigioniero americano. Le condizioni umanitarie continuano a deteriorarsi, con rischi di carestia in aumento e nessun cessate il fuoco in vista.