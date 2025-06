Israele intercetta un'imbarcazione di attivisti diretta a Gaza con a bordo Greta Thunberg

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che la nave attivista diretta a Gaza con a bordo Greta Thunberg tra i suoi 12 membri dell'equipaggio è stata intercettata dalle forze israeliane nelle prime ore prima di raggiungere la riva.

In un post su X, Israel Katz ha dichiarato: "Ho incaricato l'IDF di agire in modo che la Madleen... non raggiunge Gaza. All'antisemita Greta e ai suoi amici propagandisti di Hamas, dico chiaramente: fareste meglio a tornare indietro, perché non raggiungerete Gaza".

A seguito dell'intercettazione da parte delle forze israeliane nelle prime ore prima di raggiungere la costa, Israel Katz ha dichiarato: "Mi congratulo con l'IDF per la rapida e sicura presa di possesso della flottiglia Madleen per impedire loro di rompere il blocco e raggiungere le coste di Gaza".

L'imbarcazione, parte di una campagna per sfidare il blocco navale di lunga data, è stata dirottata in Israele, dove tutti i passeggeri sono stati segnalati al sicuro. Le autorità hanno descritto la missione come una trovata pubblicitaria, anche se i suoi organizzatori dicono che mirava a mettere in luce la crisi umanitaria.