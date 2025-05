Israele lancia pesanti attacchi nel sud del Libano, dicono fonti della sicurezza libanese 14 attacchi aerei hanno colpito Nabatieh in mezzo alle crescenti tensioni nonostante il cessate il fuoco di novembre.

HQ Le ultime notizie su Israele e Libano . Secondo fonti della sicurezza libanese, giovedì Israele ha effettuato 14 attacchi aerei nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano, segnando una delle escalation più significative dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti lo scorso novembre. Fonti della sicurezza libanese hanno indicato che gli attacchi hanno preso di mira aree precedentemente concordate per rimanere libere dalla presenza e dagli armamenti di Hezbollah. L'attacco segue l'attacco israeliano del mese scorso a Beirut, che secondo quanto riferito mirava al deposito di missili di Hezbollah. Fumo dell'attacco aereo israeliano sulla periferia meridionale di Beirut, in Libano, durante il conflitto tra Hezbollah e Israele nell'ottobre 2024 // Shutterstock